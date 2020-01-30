https://static.news.ru/photo/b537a128-436f-11ea-afce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Несовершеннолетний пешеход попал под машину на юге столицы. В результате ДТП ребёнок получил травмы.

Инцидент произошёл недалеко от дома 23 по улице Ереванская. Пострадавший переходил дорогу, сообщил источник NEWS.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что двое человек погибли 17 января под колёсами такси на Киевском шоссе, один сбитый мужчина госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Таксист попытался объехать встречный автобус и наехал на водителей и пассажира одной из двух остановившихся на шоссе машин.