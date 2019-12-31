Двое неизвестных напали с ножом на пассажира автобуса в столице. Пострадавший получил ранение, его доставили в больницу.
Инцидент произошёл примерно в 00:50 в районе Коммунарка, сообщили в МВД. Участники ЧП вступили в конфликт.
В настоящий момент полиция ищет преступников и устанавливает обстоятельства случившегося,
Ранее NEWS.ru писал, что вооружённый острым предметом мужчина напал на сотрудника полиции во время проверки документов. Инцидент произошёл на севере столицы в районе Ховрино.
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