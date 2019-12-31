https://static.news.ru/photo/532a3002-2c01-11ea-8b90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Reichwein/dpa/Global Look Press

Двое неизвестных напали с ножом на пассажира автобуса в столице. Пострадавший получил ранение, его доставили в больницу.

Инцидент произошёл примерно в 00:50 в районе Коммунарка, сообщили в МВД. Участники ЧП вступили в конфликт.

В настоящий момент полиция ищет преступников и устанавливает обстоятельства случившегося, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что вооружённый острым предметом мужчина напал на сотрудника полиции во время проверки документов. Инцидент произошёл на севере столицы в районе Ховрино.