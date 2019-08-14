https://static.news.ru/photo/9cc7b2a2-bf1e-11e9-b1ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Вооружённый острым предметом мужчина напал на сотрудника полиции во время проверки документов. Инцидент произошёл на севере столицы в районе Ховрино.

По данным пресс-службы ГУ МВД по городу, около 03:30 работники местного ОМВД остановили на улице Левобережная двух мужчин для проверки паспортов.

Один из них попытался скрыться и острым предметом причинил преследовавшему его полицейскому ранение в область живота, — рассказали в полиции.

Нападавшего удалось задержать. В настоящее время проводится проверка.

Раненый в живот сотрудник находится в больнице, передаёт РИА Новости .

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