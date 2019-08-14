Вооружённый острым предметом мужчина напал на сотрудника полиции во время проверки документов. Инцидент произошёл на севере столицы в районе Ховрино.
По данным пресс-службы ГУ МВД по городу, около 03:30 работники местного ОМВД остановили на улице Левобережная двух мужчин для проверки паспортов.
Один из них попытался скрыться и острым предметом причинил преследовавшему его полицейскому ранение в область живота, — рассказали в полиции.
Нападавшего удалось задержать. В настоящее время проводится проверка.
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