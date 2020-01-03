Четыре человека погибли в пожаре в республике Карелия. Огонь возник в многоквартирном деревянном доме 4 января.
Инцидент произошёл в посёлке Бочилово Пудожского района,
Наиболее вероятной причиной возгорания является неосторожное обращение с пламенем, считают в ведомстве. Следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Ранее NEWS.ru сообщал, что пожарным удалось потушить возгорание на рынке в Петропавловске-Камчатском. В результате происшествия пострадал один человек.
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