https://static.news.ru/photo/91cd49c4-2fc2-11ea-820e-fa163e074e61_660.jpg Фото: МЧС Карелии

Четыре человека погибли в пожаре в республике Карелия. Огонь возник в многоквартирном деревянном доме 4 января.

Инцидент произошёл в посёлке Бочилово Пудожского района, сообщается на сайте местного СК. Пожарные нашли тела людей при тушении.

Наиболее вероятной причиной возгорания является неосторожное обращение с пламенем, считают в ведомстве. Следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пожарным удалось потушить возгорание на рынке в Петропавловске-Камчатском. В результате происшествия пострадал один человек.