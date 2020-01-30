Установлена личность женщины, которая угрожает взорвать следовавший из Симферополя в Москву самолёт авиакомпании S7. Нарушительницей оказалась 35-летняя Антонина Полодиянцева.
Об этом
По данным источника «Интерфакса», женщина
Как писал NEWS.ru, самолёт авиакомпании S7, следовавший из Симферополя, приземлился в столичном аэропорту Домодедово. Пассажирка угрожает взорвать лайнер. Экипаж сообщил диспетчерам воздушной гавани, что женщина встала в проходе, взяла в руки сумку и заявила, что в ней бомба. Она не предъявила никаких требований.
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