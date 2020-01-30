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Представители авиакомпании S7 подтвердили, что пассажирка летевшего из Симферополя в Москву самолёта угрожает взорвать лайнер. По данным организации, борт совершил благополучную посадку в Домодедово и находится на отдельной стоянке.

Командир судна, согласно инструкции, сообщил о произошедшем диспетчеру. Рейс встретили силовики и представители экстренных служб воздушной гавани. В настоящий момент они проводят необходимые мероприятия. Как ранее писал NEWS.ru, женщина встала...