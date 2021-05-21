Количество погибших под Ростовом рабочих выросло до 10

https://static.news.ru/photo/9a4b209c-ba33-11eb-b1f8-96000091f725_660.jpg Фото: СУ СК России по Ростовской области/vk.com

10 рабочих погибли на очистных сооружениях в посёлке Дмитриадовка под Таганрогом в Ростовской области, сообщили в мэрии Таганрога.

Восемь человек после ЧП находятся в больнице. Кроме того, по данным источника ТАСС, несколько рабочих остаются в коллекторе.

Накануне администрация Таганрога сообщила о четверых погибших на очистных сооружениях. Местные власти отметили, что на место случившегося выехали экстренные службы, а также министр здравоохранения региона Юрий Кобзев, министр ЖКХ Михаил Солоницын, руководство предприятия «Водоканал» Таганрога, на котором трудились погибшие и пострадавшие.

Трагедия произошла в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области.

В пресс-службе регионального Следкома добавили, что на место происшествия выехали следователи и криминалисты. Началась проверка со стороны прокуратуры региона.

Директор таганрогского водоканала Евгения Плетменцева сообщила, что трагедия была вызвана выбросом метана.