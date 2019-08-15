https://static.news.ru/photo/6f4c4c34-bf7d-11e9-971e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Веленгурин Владимир/Global Look Press

Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции поможет российским властям в расследовании причин экстренной посадки лайнера Airbus A321 «Уральских авиалиний» в Подмосковье.

Три эксперта приедут на место ЧП к 16 августа, сообщается в Twitter правительственного агентства.

Борт «Уральских авиалиний», следовавший из Москва в Симферополь, вскоре после вылета из аэропорта Жуковский совершил экстренную посадку на кукурузном поле. ЧП произошло из-за столкновения со стаей птиц, они попали в двигатели, и те вышли из строя.

На борту воздушного судна находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа. После авиаинцидента к медикам обратились 74 человека. Часть из них были доставлены в больницу. Одна женщина госпитализирована, остальные после осмотра у врачей отправились домой.

Как писал News.ru, лайнер получил повреждения, которые делают невозможной его эксплуатацию. Экипаж самолёта на время проверки обстоятельств ЧП отстранён от полётов, однако пилоты готовы вернуться в небо в любой момент.