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Экс-главу ярославской ФСБ нашли мёртвым в Подмосковье

21:53, 27 октября 2021
Экс-главу ярославской ФСБ нашли мёртвым в Подмосковье Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Сотрудники правоохранительных органов подмосковного Одинцово нашли тело бывшего главы ярославского областного управления ФСБ Александра Кубасова. Труп обнаружили в отеле, пишут «Ярновости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Причины смерти в настоящий момент неизвестны.

По сведениям РЕН ТВ, тело нашли в гостинице в деревне Вырубово, куда мужчина заселился ещё 9 октября. 26 октября он перестал отвечать на звонки, в тот же день его труп нашли без признаков жизни. Собеседник журналистов отметил, что произошедшее не носит криминальный характер. По данным Telegram-канала «112», причиной смерти может быть вирусная пневмония.

Кубасов возглавлял УФСБ по Ярославской области с 2013 по 2018 год, после чего вышел на пенсию. До этого он руководил управлениями спецслужбы в Чечне и Ульяновской области, а также был заместителем начальника управления по Калининградской области.

Ранее сообщалось, что в квартире на западе Москвы были обнаружены тела двух курсантов полицейской академии — молодого человека и девушки. Рядом с ними был также найден труп котёнка. Мать девушки заволновалась, что та не отвечает на звонки перед сборами в учебном заведении. Женщина попросила отца студентки поехать к дочери и узнать, что с ней произошло. Приехав в квартиру, мужчина обнаружил тела молодых людей в ванной.

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