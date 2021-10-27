Экс-главу ярославской ФСБ нашли мёртвым в Подмосковье

Сотрудники правоохранительных органов подмосковного Одинцово нашли тело бывшего главы ярославского областного управления ФСБ Александра Кубасова. Труп обнаружили в отеле, пишут «Ярновости» со ссылкой на источник в силовых структурах.
Причины смерти в настоящий момент
По сведениям РЕН ТВ, тело
Кубасов возглавлял УФСБ по Ярославской области с 2013 по 2018 год, после чего вышел на пенсию. До этого он руководил управлениями спецслужбы в Чечне и Ульяновской области, а также был заместителем начальника управления по Калининградской области.
Ранее сообщалось, что в квартире на западе Москвы были обнаружены тела двух курсантов полицейской академии — молодого человека и девушки. Рядом с ними был также найден труп котёнка. Мать девушки