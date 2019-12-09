https://static.news.ru/photo/4b4c3ce6-1927-11ea-9768-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Пожар, вспыхнувший в пятиэтажном жилом доме в Казани, стал причиной гибели двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Открытое горение происходит в квартире на третьем этаже дома коридорного типа. Погибли два человека, пострадали трое. Всего из здания спасатели эвакуировали 47 человек, передаёт РИА Новости.

В тушении пожара задействованы 59 человек и 20 единиц техники.

Как писал News.ru, ранее следственные органы Тюменской области завели уголовное дело по факту взрыва газа в жилом доме в пригороде Тюмени, в результате которого погиб человек.