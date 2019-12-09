Пожар, вспыхнувший в пятиэтажном жилом доме в Казани, стал причиной гибели двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Открытое горение происходит в квартире на третьем этаже дома коридорного типа. Погибли два человека, пострадали трое. Всего из здания спасатели эвакуировали 47 человек,
В тушении пожара задействованы 59 человек и 20 единиц техники.
Как писал News.ru, ранее следственные органы Тюменской области завели уголовное дело по факту взрыва газа в жилом доме в пригороде Тюмени, в результате которого погиб человек.
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