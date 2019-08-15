https://static.news.ru/photo/024d491a-bf70-11e9-a6db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Легковой автомобиль въехал в остановку на Старой площади в центре Москвы. Пострадали три человека, сообщает источник News.ru.

Инцидент произошёл недалеко от Администрации президента РФ и Комиссии по делами инвалидов и ветеранов при главе государства. По словам очевидцев, машина такси марки Skoda въехала в остановку на Старой площади.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Как писал News.ru, ранее в результате столкновения иномарки с двумя машинами в Приморье погиб ребёнок, пострадали двое взрослых. Водитель автомобиля Toyota Corolla, 36-летняя женщина ехала из Владивостока в направлении Хабаровска.