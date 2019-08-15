Легковой автомобиль въехал в остановку на Старой площади в центре Москвы. Пострадали три человека, сообщает источник News.ru.
Инцидент произошёл недалеко от Администрации президента РФ и Комиссии по делами инвалидов и ветеранов при главе государства. По словам очевидцев, машина такси марки Skoda въехала в остановку на Старой площади.
Обстоятельства происшествия уточняются.
Как писал News.ru, ранее в результате столкновения иномарки с двумя машинами в Приморье погиб ребёнок, пострадали двое взрослых. Водитель автомобиля Toyota Corolla, 36-летняя женщина ехала из Владивостока в направлении Хабаровска.