https://static.news.ru/photo/7c9b662a-50cf-11ea-9db4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственный комитет Ханты-Мансийского автономного округа возбудил уголовное дело против директора туристической фирмы «Навигатор». По версии следствия, мужчина пытался задушить телеоператора.

Пострадавший снимал адресные планы офиса организации. В результате руководитель организации отнял у него флешку, передаёт Ura.ru. Дело расследуется по статье о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналистов, сопряжённого с насилием.

По данным источника журналистов, телеканал снимал сюжет о туристах, которые попали в тюрьму в Таиланде.

Ранее NEWS.ru писал, что обозреватель «Новой газеты» Елена Милашина и адвокат Марина Дубровина подверглись нападению в столице Чечни. Инцидент произошёл около входа в гостиницу «Континент». Среди нападавших были женщины, они, в основном, и били потерпевших, нанося удары руками и ногами. Также некто фиксировал происходящее на камеру мобильного телефона.