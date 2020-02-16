Следственный комитет Ханты-Мансийского автономного округа возбудил уголовное дело против директора туристической фирмы «Навигатор». По версии следствия, мужчина пытался задушить телеоператора.
Пострадавший снимал адресные планы офиса организации. В результате руководитель организации отнял у него флешку,
По данным источника журналистов, телеканал снимал сюжет о туристах, которые попали в тюрьму в Таиланде.
Ранее NEWS.ru писал, что обозреватель «Новой газеты» Елена Милашина и адвокат Марина Дубровина подверглись нападению в столице Чечни. Инцидент произошёл около входа в гостиницу «Континент». Среди нападавших были женщины, они, в основном, и били потерпевших, нанося удары руками и ногами. Также некто фиксировал происходящее на камеру мобильного телефона.
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