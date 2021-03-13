Дети погибли в пожаре под Новосибирском

https://static.news.ru/photo/e3d36214-841f-11eb-9a5c-96000091f725_660.jpg Фото: 54.mchs.gov.ru

Пожар произошёл в частном доме в Новосибирской области. В результате ЧП погибли двое детей и взрослый, рассказали в экстренных службах.

Ещё двое детей были доставлены в медицинское учреждение.

Один взрослый погиб, два ребёнка погибли, два ребёнка госпитализированы, — рассказал представитель экстренных служб.

Инцидент произошёл в деревянном доме в селе Бобровка Сузунского района. В настоящий момент на месте ЧП работает дознаватель, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в Анапе произошёл крупный пожар в жилом восьмиэтажном доме. Причиной возгорания стала нелегальная сауна, обустроенная одним из жильцов. В результате пожара выгорел весь мансардный этаж, пострадали более двух десятков квартир. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности). Назначена пожаротехническая и оценочная экспертизы, в администрации города и управляющей компании изъята необходимая для следствия документация, идут допросы свидетелей и пострадавших жильцов.