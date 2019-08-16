Пассажирский автобус врезался в здание магазина в Перми. Имеются пострадавшие, их число уточняется.
Транспортное средство въехало в угол здания. По словам очевидцев, удар был довольно сильным. У автобуса смята передняя часть и выбиты окна, передаёт телеканал
Как сообщили в Минздраве Пермского края, по предварительным данным, пострадали 10 человек, информирует
В МЧС Прикамья уточнили, что автобус врезался в столб в Орджоникидзевском районе Перми. Для оказания помощи привлекались шесть человек личного состава и две единицы техники.
Как писал News.ru, девять человек пострадали в результате ДТП в Челябинской области. Пять из них, в том числе один ребёнок, госпитализированы.