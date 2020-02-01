https://static.news.ru/photo/37931966-44e9-11ea-87b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пять машин столкнулись на Калужском шоссе Московской области. Среди попавших в ДТП транспортных средств автобус с детьми.

Инцидент произошёл на 25 километре дороги, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на источник. Сотрудники экстренных служб перекрыли три полосы движения из четырёх.

Среди пострадавших детей нет. По данным столичного главка ГИБДД, травмы получил один человек.

Ранее NEWS.ru писал, что два человека погибли под колёсами такси на Киевском шоссе, один сбитый мужчина госпитализирован в тяжёлом состоянии. Таксист попытался объехать встречный автобус и наехал на водителей и пассажира одной из двух остановившихся на шоссе машин.