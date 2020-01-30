Работа аэропорта Домодедово после угрозы пассажирки взорвать самолёт продолжается в штатном режиме, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Находившиеся на борту люди были доставлены в терминал.
В настоящий момент службы аэропорта совместно с силовиками проводят все необходимые мероприятия, рассказали NEWS.ru в транспортном хабе.
В подобных ситуациях предусмотрены дополнительные процедуры безопасности. Этот случай — не исключение, — подчеркнул представитель организации.
Как писал NEWS.ru, самолёт авиакомпании S7, следовавший из Симферополя, приземлился в столичном аэропорту Домодедово. Пассажирка угрожала взорвать лайнер. Экипаж сообщил диспетчерам воздушной гавани, что женщина встала в проходе, взяла в руки сумку и заявила, что в ней бомба. Она не предъявила никаких требований.
По предварительным данным, нарушительницей оказалась 35-летняя Антонина Полодиянцева. Её задержали на борту,
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