https://static.news.ru/photo/7af3c4a0-4366-11ea-90ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Работа аэропорта Домодедово после угрозы пассажирки взорвать самолёт продолжается в штатном режиме, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Находившиеся на борту люди были доставлены в терминал.

В настоящий момент службы аэропорта совместно с силовиками проводят все необходимые мероприятия, рассказали NEWS.ru в транспортном хабе.

В подобных ситуациях предусмотрены дополнительные процедуры безопасности. Этот случай — не исключение, — подчеркнул представитель организации.

Как писал NEWS.ru, самолёт авиакомпании S7, следовавший из Симферополя, приземлился в столичном аэропорту Домодедово. Пассажирка угрожала взорвать лайнер. Экипаж сообщил диспетчерам воздушной гавани, что женщина встала в проходе, взяла в руки сумку и заявила, что в ней бомба. Она не предъявила никаких требований.

По предварительным данным, нарушительницей оказалась 35-летняя Антонина Полодиянцева. Её задержали на борту,