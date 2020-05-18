Золото подорожало до максимума с 2012 года

Стоимость тройской унции — 31,1 грамма — золота превысила $1775, поднявшись до максимального уровня с октября 2012 года.
По информации Bloomberg, во время торгов 18 мая золото подорожало на 1,11%, обновив восьмилетний рекорд, но вскоре опустилось ниже начального уровня. Вечером тройская унция стоила около $1737.
Рост котировок эксперты связывают с ухудшением прогнозов по срокам восстановления мировой экономики после завершения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, —
передаётРБК.
Как писал NEWS.ru, рекордные цены на золото зафиксировали в Японии.
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