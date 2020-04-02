Золото дорожает более чем на 2% на статданных из США

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На торгах йоркской биржи Comex золото подорожало на 2,28%, или на $36,6.

2 апреля вечером золото выросло до $1627,7 за тройскую унцию, сообщает РИА Новости.

Кроме того, выросли цены и на серебро. Так цена майского фьючерса на серебро росла на 4,13%, до $14,562.

Отмечается, что цена на золото растёт на фоне плохой статистики по заявкам на пособие по безработице в США. Котировки продолжает поддерживать и распространение коронавируса. Золото считается самым надежным активом.

Ранее NEWS.ru писал, что спрос на драгоценный металл, считающийся надёжным активом с низким инвестиционным риском, растёт на фоне паники, которая воцарилась на нефтяном рынке.