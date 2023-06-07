«Жаловаться не приходится»: экономист оценил влияние антироссийских санкций Экономист Дудчак: санкции дали России возможность развивать торговлю с Индией и Китаем

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Санкции, введенные Западом, не имеют должного успеха, они привели к тому, что Россия начала развивать торговлю с другими странами, такими как Индия и Китай, заявил кандидат экономических наук Александр Дудчак. Комментируя ситуацию «ПолитЭксперту», он подчеркнул, что России «жаловаться не приходится»: падение выручки за продажу ресурсов оказалось не критичным.

Жаловаться России не приходится. Ресурсов хватает, выручка есть, сотрудничество с другими странами идет. Огромное количество танкеров выкуплено структурами, которые занимаются экспортом водородов, — уточнил экономист.

По словам эксперта, при формировании курса рубля согласно существующим реалиям, а не заложенным МВФ традициям ситуация оказалась бы еще оптимистичнее. Дудчак пояснил, что рост доходов от продажи ресурсов при этом все равно показывает, что Запад не смог добиться своих целей.

Экономист добавил, что пересмотр потолка цен на российскую нефть, который был принят 5 февраля, должен был производиться каждые 60 дней, но Запад игнорирует свои же правила. Дудчак пояснил, что это связано в том числе с отсутствием роста цен на сырье.

Смысла нарываться на неисполнение санкций нет. Потому что вводить можно все что угодно, но не все соблюдают ограничения. Поэтому, чтобы не позориться, они пересмотром лимита цен и не занимаются, — заключил эксперт.

Финский Центр исследований в области энергетики ранее заметил рост доходов России от экспорта нефти в феврале-апреле на 14%. Аналитики из Финляндии пришли к выводу, что механизм ценового потолка на российскую нефть не работает.