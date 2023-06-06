Финны заявили: потолок цен на нефть не работает. Доходы РФ правда растут? Финский CREA утверждает, что нефтегазовые доходы России растут. А как на самом деле?

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Финский Центр исследований в области энергетики заметил рост доходов России от экспорта нефти в феврале-апреле на 14%. И сделал вывод, что ценовой потолок западных стран на российскую нефть не действует. Но у Минфина РФ совсем другие данные. Работают ли нефтяные санкции на самом деле и с какой целью выпустили свой доклад финны — в материале NEWS.ru.

Что такое нефтяное эмбарго

До начала спецоперации на Украине Евросоюз был крупнейшим покупателем российской нефти. На него приходилась половина всего нашего нефтяного экспорта.

5 декабря 2022 года вступила в силу одна из самых жестких санкций — нефтяное эмбарго ЕС. Евросоюз запретил себе закупать российскую нефть, поставляемую по морю. Таким образом он отсек две трети всех поставок отечественной нефти в Европу. Ещё треть поступала по нефтепроводу «Дружба» в Германию, Венгрию, Чехию, Польшу и Словакию. Но с 1 января Германия отказалась и от нефти по «Дружбе». А в феврале Россия прекратила поставки в Польшу из-за неуплаты (по версии российской стороны). То есть два крупнейших заказчика перестали покупать и трубопроводную нефть.

5 февраля 2023 года Евросоюз также отказался от российских морских поставок нефтепродуктов: бензина, дизеля, керосина, нафты и мазута.

До вступления в силу этих санкций Евросоюз существенно нарастил закупки нефти и нефтепродуктов из России впрок, понимая, что потом доступ к ресурсам будет ограничен. При этом Россия начала перенаправлять нефть в Китай и Индию — со скидками, которые порой доходили до 30%.

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Что такое ценовой потолок на нефть

Одновременно с введением нефтяного эмбарго полгода назад Евросоюз, страны G7 (помимо Британии и других европейских стран сюда входят США, Канада и Япония) и Австралия ввели ценовой потолок на российскую нефть — $60 за баррель. Все эти страны уже не закупали российскую нефть или делали это в крайне ограниченных объемах. Ценовой потолок был нужен для сокращения поставок российской нефти по морю в третьи страны.

Запад решил, что суда, перевозящие более дорогую российскую нефть, не смогут получить западную или японскую страховку. Санкцию называли достаточно жесткой, ведь крупнейшими страховщиками являются компании из США, Европы и Японии. Также при нарушении ценового потолка западным и японским компаниям запрещается оказывать российским танкерам другие финансовые и технические услуги.

5 февраля все те же страны приняли ценовой потолок для российских нефтепродуктов, поставляемых по морю. Потолок установлен на уровне $45 за баррель топочного мазута или нафты и $100 за баррель для дизеля или керосина.

Что говорят об эффекте санкций финские аналитики

Как сообщили сегодня в РИА Новости, финский Центр исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA) оценивает рост доходов России от экспорта нефти в феврале-апреле в 14%. И утверждает, что это максимум с ноября прошлого года. Вывод, который сделали аналитики из Финляндии: механизм ценового потолка не работает.

«ЕС даже не смог выполнить обязательство пересматривать ограничения каждые два месяца, гарантируя, что цены на российскую нефть держатся ниже рынка», — сообщает РИА Новости со ссылкой на CREA.

Также финские аналитики считают, что Россия успешно переориентировала поставки своей нефти на азиатские и ближневосточные рынки. И в этом году впервые смогла экспортировать свой основной сорт сырой нефти по ценам, которые систематически превышали потолок от стран Запада. От мая финны ждут еще более позитивной динамики для российских поставок.

В то же время в CREA признают эффект санкций в целом. Ведь России приходится продавать нефть с большими скидками, и это приводит к дефициту бюджета.

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Все ли так хорошо с продажей углеводородов

Предполагаемый CREA рост доходов России от продажи нефти в феврале-апреле на 14% — совсем не показатель успешного экспорта.

Во-первых, нефтью действительно приходится торговать с большими скидками. Во-вторых, если брать официальные цифры российского Минфина по нефтегазовым доходам, то за январь — май они упали на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. То есть о позитивной динамике речи пока не идет. Отметим: нефть и газ ежегодно дают России от трети до половины поступлений в бюджет.

И вот результат: дефицит бюджета (превышение расходов над доходами) только за эти четыре месяца составил 3,4 трлн руб., хотя должен был составить 2,9 трлн руб. за весь год. Для сравнения: рекордные дефициты бюджета были в 2022 году (3,3 трлн руб.) и в пандемийном 2020-м (4,1 трлн руб.).

Что предлагают финны

Центр СREA призывает страны G7 принять меры, чтобы ценовой потолок работал лучше. По мнению экспертов, нужно опустить потолок вдвое — до $30 за баррель. Это ближе к себестоимости добычи в России, но достаточно, чтобы обеспечить поставки на мировые рынки, считают финские аналитики. По их подсчетам, тогда доходы России сократились бы на 37%.

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Поддержат ли инициативу СREA

Западные страны ранее отсекали и менее радикальные предложения. А российские власти еще в канун введения ценового потолка в $60 предупреждали: на навязанных условиях продавать нефть (а равно и газ) страна не будет. Правда, сразу после введения ценового потолка агентство Argus сообщило, что баррель Urals с отгрузкой в Приморске резко подешевел сразу до $43,72. А в конце апреля российский баррель стоил в районе $55.

Безусловно, это может быть влиянием не ценового потолка, а скидок для дружественных стран, которые ввели еще до вступления в силу ценового потолка. Но даже если какая-то часть этой нефти идет в недружественные страны, предложение ограничить цены на российскую нефть $30 не выглядит как план. Китай и Индия к ценовому потолку все равно не присоединились, и России будет выгоднее продавать ресурсы им. А они уже будут перепродавать их в Европу. Как это, судя по всему, происходит и сейчас.

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