Путин разрешил соблюдать потолок цен на нефть в одном случае Путин допустил соблюдение потолка цен на нефть в поставках дружественным странам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий российским компаниям соблюдать потолок цен на нефть при поставках дружественным странам по уже заключенным контрактам. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. С декабря 2022 года поставлять российскую нефть и нефтепродукты по условиям потолка цен было запрещено.

Теперь же запрет не действует в отношении поставок, идущих в соответствии с контрактами, «заключенными во исполнение действующих на день вступления в силу указа международных договоров» с государствами, не входящими в число недружественных.

26 апреля в ежемесячном докладе Росстата об индустриальном производстве не оказалось данных о добыче нефти в России за март 2023 года. С марта Россия начала добровольное уменьшение добычи на 500 тысяч баррелей в сутки. Росстат не прокомментировал отсутствие информации о добыче.

В Министерстве финансов США ранее заявили, что Россия сможет осуществлять обход установленного Западом потолка цен на нефть через тихоокеанские порты при поддержке американских лиц. Там отметили, что граждане США при этом могут не знать, что они «оказывают скрытые услуги с российской нефтью».