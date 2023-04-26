Росстат скрыл данные по добыче нефти за март Росстат не опубликовал данные по добыче нефти в РФ за март

В ежемесячном докладе Росстата об индустриальном производстве отсутствуют данные о добыче нефти в России за март 2023 года, передает ТАСС. С марта Россия начала добровольное уменьшение добычи на 500 тыс. баррелей в сутки. Росстат не прокомментировал отсутствие информации о добыче нефти в марте.

В марте Россия решила добровольно сократить добычу нефти сначала до июня, а затем решение продлено до конца года. Вице-премьер РФ Александр Новак пояснил, что уменьшение добычи нефти нацелено на снижение дисконта на российскую нефть и стабилизацию поставок.

В конце марта Новак заявил, что Россия приближается к целевому уровню сокращения добычи. Согласно его словам, в марте Россия уменьшит добычу нефти на 500 тыс. б/с по сравнению со средним уровнем февраля, определенным на основе независимых источников. По данным ОПЕК, РФ добывала 10 млн б/с нефти в феврале.

В Министерстве финансов США ранее заявили, что Россия сможет осуществлять обход установленного Западом потолка цен на нефть через тихоокеанские порты при поддержке американских лиц. Там отметили, что граждане США при этом могут не знать, что они «оказывают скрытые услуги с российской нефтью».