В США назвали способ обхода Россией потолка цен на нефть Минфин США: Москва может обходить потолок цен на нефть при помощи американских лиц

Фото: Gazprom/Global Look Press

Россия сможет осуществлять обход установленного Западом потолка цен на нефть через тихоокеанские порты при поддержке американских лиц. Об этом заявили в Министерстве финансов США. Там отметили, что граждане их страны при этом могут не знать, что они «оказывают скрытые услуги с российской нефтью».

Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) в курсе сообщений о том, что (нефть из) нефтепровода Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО) и другая нефть, экспортируемая через тихоокеанские порты в Российской Федерации, такие как Козьмино, может торговаться выше лимита и может использовать скрытые услуги лиц из США, — говорится в заявлении минфина.

Там отметили, что для обхода потолка цен на нефть лица, не относящиеся к США, но вовлеченные в операции по закупке, могут предоставлять неполную или ложную информацию и таким образом вводить в заблуждение американских граждан, дабы прибегнуть к их помощи.

По данным финансового ведомства США, целый ряд танкеров с нефтью может манипулировать автоматическими системами идентификации, дабы скрыть факт своего нахождения в Козьмино и других портах РФ. Также может применять маскировка перегрузки сырья с танкера на танкер, отметили в американском минфине.

Европейское эмбарго на российские нефтяные поставки вступило в силу 5 декабря 2022 года. Страны ЕС и G7, а также Австралия установили предельную цену поставляемого из РФ топлива на уровне $60 за баррель.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что страны Евросоюза получили от Еврокомиссии уведомление, согласно которому потолок цен на российскую нефть пересматриваться пока не будет. В ЕК считают, что лимит в $60 за баррель эффективно ограничивает доступ РФ к нефтедолларам. При этом, как уверены в комиссии, не подрывается сам рынок.