Раскрыты планы ЕС по изменению потолка цен на российскую нефть Bloomberg: в ЕС не намерены пересматривать потолок цен на российскую нефть

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Страны Евросоюза получили от Еврокомиссии уведомление, согласно которому потолок цен на российскую нефть пересматриваться пока не будет, передает Bloomberg со ссылкой на источники. По словам инсайдеров, в ЕК считают, что лимит в $60 за баррель эффективно ограничивает доступ РФ к нефтедолларам. При этом, как уверены в комиссии, не подрывается сам рынок.

По данным агентства, указанные факторы и позволили ЕК прийти к выводу, что лимит пересматривать не стоит. Снижать порог также не готовы большинство государств G7.

При этом, пишет Bloomberg, в ЕК готовы рассмотреть смягчение механизма ограничения цен. Однако представители исполнительного органа Евросоюза не стали уточнять подробности этой инициативы.

Европейское эмбарго на российские нефтяные поставки вступило в силу 5 декабря 2022 года. Страны ЕС и G7, а также Австралия установили предельную цену поставляемого из РФ топлива на уровне $60 за баррель.

Ранее Минфин США сообщил, что страны «Большой семерки» планируют пересмотреть уровень нефтяного потолка в марте. Представитель американского казначейства Элизабет Розенберг при этом уклонилась от ответа на вопрос, рассчитывают ли в Белом доме на то, что данные меры повлияют на позицию России в вопросе украинского конфликта.