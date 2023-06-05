Россия недополучит 44 млрд рублей нефтегазовых доходов в июне

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Бюджет России недополучит 44 млрд рублей нефтегазовых доходов в июне, сообщает Минфин в Telegram-канале. В мае страна недополучила 30,6 млрд рублей по сравнению с ожидаемой суммой — по прошлому прогнозу потеря должна была составить 8,1 млрд.

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в июне 2023 года в размере −44,0 млрд рублей, — следует из расчетов министерства.

Совокупный объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты, составляет 74,6 млрд руб. Ежедневный объем продажи валюты составит в эквиваленте 3,6 млрд рублей, операции будут идти с 7 июня по 6 июля.

В мае Минфин предварительно оценивал дефицит бюджета РФ за первые четыре месяца 2023 года в 3,424 трлн рублей. При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов отмечается устойчивый прирост, сообщали в министерстве.

До этого группа экономистов из ВШЭ, МГИМО и ЦБ предложила использовать новое бюджетное правило, согласно которому нефтегазовые сверхдоходы можно было бы не переводить из рублей в юани и размещать их на депозит в регуляторе под ключевую ставку. Эксперты полагают, что подобное решение позволит Фонду национального благосостояния (ФНБ) накопить на 5 трлн рублей больше уже к 2024 году.