В России нашли способ приумножить нефтегазовые сверхдоходы Экономисты предложили класть нефтегазовые доходы на депозит под ключевую ставку ЦБ

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Морская добыча нефти и газа

Группа экономистов из ВШЭ, МГИМО и ЦБ предложила использовать новое бюджетное правило, согласно которому нефтегазовые сверхдоходы можно было бы не переводить из рублей в юани и размещать их на депозит в регуляторе под ключевую ставку, сообщает РБК. Эксперты полагают, что подобное решение позволит накопить на пять трлн рублей больше, чем при действующем механизме, уже к 20240 году.

На сессии «Проблемы бюджетной политики» в рамках Ясинской (Апрельской) международной научной конференции в НИУ ВШЭ была представлена концепция, согласно которой накопление избыточных нефтегазовых доходов в рублях позволило бы приумножать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) больше, чем их размещение в иностранной валюте. Предполагается, что выгода образовалась бы за счет того, что на средства, размещенные на депозитах Центробанка, начислялись бы проценты.

Чтобы сберечь средства, сохранить их платежеспособность, необязательно их размещать в иностранной валюте, — заявил Вадим Грищенко из департамента исследований и прогнозирования Банка России.

В докладе говорится, что альтернативное бюджетно правило может обеспечить стабилизацию макроэкономических параметров и снизить риски для финансовой стабильности.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что ВВП РФ существенно прибавит в реальном выражении по итогам текущего месяца. По его словам, к концу второго квартала ожидается, что на фоне роста нефтяных цен в бюджет начнут поступать дополнительные нефтегазовые средства.