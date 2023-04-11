Путин рассказал, насколько упала инфляция в России Путин: инфляция в России опустилась до 3,3%

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Совещание по экономическим вопросам

К 3 апреля инфляция в России опустилась до 3,3%, заявил на совещании по экономическим вопросам президент страны Владимир Путин. Он подчеркнул, что информацию подтвердила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости. Президент также сказал, что до конца месяца ожидается показатель даже ниже 3%.

В феврале уровень инфляции составлял 10,99%.

По состоянию на 3 апреля — от председателя Центрального банка, мы с ней совсем недавно об этом говорили, подтверждает — инфляция опустилась до 3,3% в годовом выражении, — сообщил Путин.

Кроме того, глава государства заметил, что кабмин принял во внимание позитивную статистику и значительно улучшил прогноз социально-экономического развития РФ. Это прогноз должен быть объективным, подчеркнул Путин.

Политик рассказал, что ВВП РФ существенно прибавит в реальном выражении по итогам текущего месяца. К концу второго квартала года, заявил президент, ожидается, что на фоне роста нефтяных цен в бюджет начнут поступать дополнительные нефтегазовые средства.

В первом квартале поступления в консолидированный бюджет РФ оказались больше 13 трлн рублей, сообщил Путин. По словам главы государства, безработица в стране сейчас находится на исторически минимальном уровне. Национальный лидер признал, что по многим направлениям даже не хватает рабочих рук.

Ранее Владимир Путин потребовал сократить разницу в доходах жителей Крыма и других регионов России. Соответствующее поручение он дал по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития полуострова.