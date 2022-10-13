Бочка нефти по $60: Станет ли Россия продавать топливо на условиях США Сейчас баррель Urals стоит $75, но Америка предлагает снизить

Фото: Patrick Pleul/dpa/globallookpress.com

Глава Минфина США Джанет Йеллен предложила мировому сообществу платить за нефть из РФ не больше $60 за баррель. Впрочем, цифры еще обсуждаются. Сейчас Россия продает нефть по $70—75, но некоторые аналитики называют «американскую мечту» «вполне терпимой» для РФ. Другое дело, что Москва неоднократно заявляла: она не будет продавать нефть тем странам, которые присоединятся к «потолку». Поменяют ли российское руководство свою позицию и во сколько бюджету могут обойтись новые санкции — в материале NEWS.ru.

«Достаточный» потолок

Глава Минфина США Джанет Йеллен на встрече МВФ и Всемирного банка предложила установить предельную цену на российскую нефть на уровне $60 за баррель. С одной стороны, это позволит сократить доходы России, с другой — сохранить прибыльную добычу и присутствие страны на мировом рынке, считает она.

По словам Йеллен, Россия в течение последних пяти-семи лет была готова продавать нефть по средней цене в районе $60 за баррель. В последнее время российская нефть марки Urals торговалась около $75 за баррель, или с дисконтом в $17 к базовым фьючерсам Brent, пишет Reuters.

Так что, безусловно, цена в этих пределах была бы достаточной, — сказала Йеллен.

По данным Минфина, по итогам сентября средняя цена на нефть Urals сложилась на уровне $68,3 за баррель, а за девять месяцев 2022 года — в районе $80,6 за баррель. При этом проект бюджета РФ на 2023–2025 годы в среднем предполагает $70,1 за баррель в 2023 году, $67,5 за баррель в 2024 году и в $65 за баррель в 2025 году.

Ограничения для нефти

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Предельную цену для российской нефти еще только обсуждают, говорит министр финансов США, но сама идея уже позволяет хотя бы понять «порядок цен».



Ранее государства G7 (либо уже почти полностью отказались от танкерной нефти из РФ, либо сделают это 5 декабря) решили ввести «потолок» цен для поставок в третьи страны. В то же время ЕС планирует не только отказаться от покупок российской танкерной нефти, но и запретить ее доставку третьим странам, если цена будет выше (пока еще не принятого) «потолка».



До этого агентство Bloomberg сообщало, что США вместе с союзниками обсуждают введение предельной цены на уровне от $40 до $60. Так, премьер-министр Японии Фумио Кисида говорил, что цену российской нефти нужно снизить вдвое, когда она стоила $80.



Владимир Путин ранее заявлял, что Россия не будет поставлять нефть в страны, которые присоединятся к этим мерам. И надо сказать, механизм предельных цен поддерживает даже не вся Европа. К инициативе пока не присоединились и Китай с Индией, которые сейчас, предположительно, покупают российские ресурсы со скидкой, отдавая в районе $70 за бочку.

Стоит ли согласиться на эту цену

Аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов:

В целом, $60 за баррель — цена вполне терпимая для российского нефтяного сектора. Себестоимость добычи в России довольно низкая, не превышает $45 за баррель, и в целом колеблется в коридоре $15-40 за баррель. Сейчас Россия продает нефть по цене, близкой к $60, Китаю и Индии, но в случае с Западом роль может сыграть принципиальность российских властей. Впрочем, она все же под вопросом, так как РФ уже неоднократно шла на уступки перед Западом, поскольку другого выхода просто не было.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев:

Сейчас Россия продает свою нефть марки Urals по средней цене в $75 за баррель. При стоимости в $60 наши компании и страна в целом потеряют 25% доходов, что немало. Вопрос не в том, по какой цене продавать нефть, а в том, соглашаться ли на диктат США и ЕС, или не стоит.

Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман:

Предлагаемый «потолок» цены на российскую нефть в $60 в целом укладывается в тот уровень, который покрывал бы расходы на производство и транспортировку. Но сейчас спотовая цена нефти Urals составляет $75. Для России нет резона продавать «черное золото» ниже рыночной цены. Более того, при отказе ЕС от морских поставок нефти из России с декабря 2022 года предложение на рынке сократится, а спрос европейцев останется, переориентировавшись на другие страны. Цена нефти (в среднем во всем мире. — NEWS.ru.) может подняться существенно.

Договорятся ли страны между собой

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/globallookpress.com Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/globallookpress.com

Андрей Маслов:

Возможно, России придется согласиться на «потолок» цен. Однако перед этим, скорее всего, она действительно прекратит поставки, чтобы надавить на Запад холодной зимой. Не ясно, могли бы страны G7, если они договорятся о «потолке», отменить нефтяное эмбарго и позволить Европе покупать нефть по предельной цене, но подобный ход мог бы помочь ЕС справиться с холодами. Впрочем, европейские политики могут быть более прицельны и оставить эмбарго на нефть в РФ, как и планировалось.

Артем Деев:

Все понимают: если Россия согласится на такие условия, это покажет слабость наших властей. Учитывая, насколько серьезный кризис бушует в Европе, и какие тяжелые последствия ждут экономику ЕС в ближайшие годы, РФ, скорее, откажется продавать нефть по установленным ценам. Это будет адекватным ответом.

Марк Гойхман: