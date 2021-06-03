Жадные игры: почему Евтушенков разошёлся с Мишустиным по бизнес-вопросу

Совладелец АФК «Система» Владимир Евтушенков не согласился со словами премьера Михаила Мишустина о жадности бизнеса как об одной из причин роста цен. По его мнению, правительство должно законодательно или «поговорив с конкретными людьми» скорректировать правила игры для предпринимательского сообщества. Какие конкретно изменения необходимы, бизнесмен не сказал, как и не стал комментировать недавние скачки цен на сахар, одним из производителей которого является входящий в структуру его корпорации агрохолдинг. NEWS.ru решил выяснить у экономистов, как должны (и должны ли) меняться отношения государства и капитала и почему рост цен на продовольствие не останавливается, несмотря на небезуспешные попытки властей заморозить их на отдельные виды товаров.

Скорректировать правила игры

Комментируя недавнее заявление Михаила Мишустина о «жадности отдельных производителей и торговых сетей» как одной из причин роста цен, Владимир Евтушенков заявил , что всех представителей бизнеса «мерить всех под одну гребёнку невозможно». По его словам, в АФК «Система» дивиденды «чрезвычайно скромные и не оседают на счетах» в отличие от других компаний, которые выплачивают их «миллиардами долларов».

К тому же всё в корпорации Евтушенкова, с его слов, «идёт или в развитие или на уплату процентов по долгам». И таких же бизнесов «в достаточном количестве». Но, по мнению предпринимателя, кому-то повезло и «за счёт пандемии и каких-то других факторов [они] сумели заработать больше, может быть, на сотни процентов больше [чем до COVID-19]».

Но я не назвал бы это словом «жадность». Правительство, наверное, должно каким-то образом скорректировать правила игры — законодательными мерами или просто поговорив с конкретными людьми, потому что всё это прозрачно, — резюмировал совладелец АФК «Система».

При этом, как отмечает РБК, «Система» владеет крупным агрохолдингом «Степь», который среди прочего производит сахар, резко подорожавший на рубеже 2020–2021-х годов. Но Евтушенков не стал комментировать эту ситуацию и не уточнил, как именно нужно «скорректировать правила игры».

Сергей Булкин/NEWS.ru

В интервью NEWS.ru руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов согласился с мнением Мишустина. Он подчеркнул, что одной из причин повышения цен является жадность монополий и корпораций наряду с девальвациями рубля, которые произошли в 2020 году, причём одна на падающей нефти, вторая — на растущей.

По мнению экономиста, финансовым структурам сегодня гораздо легче заработать на растущей нефти и слабеющем рубле, чем на инвестициях в промышленность. Эксперт уверен, что правительство должно «серьёзно ограничить права монополий на повышение цен» за счёт политики корректирования и даже регулирования цен и объёмов наценок. Последние должны быть законодательно ограничены.

Чтобы такую политику проводить, нужно решить проблему слабой национальной валюты. Нам нужен устойчивый рубль, потому что монополии всегда могут сказать: «На мировом рынке цена такая, рубль ничего не стоит, и мы не можем продавать себе в убыток». Они покажут свои расчёты, и с точки зрения потребителя, это будет выглядеть как жадность, но опровергнуть эти расчёты будет сложно, потому что в их основе будет номинальное увеличение издержек в силу обесценивания рубля. Так что для того чтобы урегулировать цены, необходимо отрегулировать рубль. Далее необходимо нанести удар по таким грабительским мерам, как бонусы топ-менеджерам, «золотые парашюты» и так далее. То есть сделать так, чтобы вывоз в офшоры капитала компаний под видом дивидендов, премий или завышенных зарплат топ-менеджеров облагался самым свирепым образом. Василий Колташов руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества

По его мнению, топ-менеджмент должен понять, что дело служения компании состоит не в том, чтобы высасывать из неё деньги и скорее нести их на Кипр или Сейшельские острова, а в том, чтобы обеспечить её развитие, прежде всего инвестирование, расширение производства и капитальной базы. При этом должны быть относительно щадящие налоги на бизнес, если он инвестирует и нормально развивается, а также прогрессивная шкала на доходы физических лиц, уверен Колташов.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Профессор экономики и заместитель научного руководителя Центрального экономико-математического института РАН Георгий Клейнер считает, что правительству не следует идти по пути либерализации функционирования бизнеса.

Бизнес и так обладает достаточной свободой действий, которая сдерживается, к сожалению, не обществом и потребителями, а только административными органами власти. Недостаточный уровень социальной ответственности бизнеса означает, что он не очень внимателен к состоянию и действиям социума. А внимателен он только к действиям власти. Правила отношений бизнеса с государством и с социумом должны быть пересмотрены и в определённой степени расширены. Когда говорят о жадности бизнеса, последний обижается, потому что это слово носит негативный оттенок. Но когда мы смотрим на доходы бизнеса, трудно избавиться от того, чтобы считать эти доходы ненормальными, сверхдоходами. Георгий Клейнер заместитель научного руководителя Центрального экономико-математического института РАН заместитель научного руководителя Центрального экономико-математического института РАН

По его убеждению, слово «сверхдоходы» эквивалентно слову «жадность», поэтому «отмазаться от этого термина бизнесу вряд ли удастся».

Воспитание цен

Тема инфляции, при обсуждении которой Мишустин обвинил производителей в «жадности», стоит остро весь 2021 год. Ещё в декабре 2020-го президент Владимир Путин удивился росту розничных цен на базовые продукты и раскритиковал правительство. В результате были заморожены цены на сахар и подсолнечное масло, которые продлили , соответственно, до июля и октября, выделив производителям 9 млрд рублей в качестве правительственной субсидии. Этому предшествовали новости о том, что производители песка приостановили его отгрузку торговым сетям.

В дальнейшем кабмин не планирует продлевать соглашение с производителями, вместо этого власти обдумывают новые меры регулирования рынка. Однако бизнес уже намекнул, что к 2022 году стоимость сахара может взлететь из-за ограничительных мер, сложностей с урожаем и дисбаланса на рынке.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Что касается потребительской продукции, не попавшей под «заморозку», то она не переставала дорожать. Как свидетельствуют данные Росстата, годовая инфляция в мае ускорилась , вернувшись к локальному пику 5,8–5,9%. В департаменте исследований и прогнозирования ЦБ отмечают, что в условиях восстановления розничного спроса и возросших инфляционных ожиданий производители во многом перекладывают увеличение издержек на потребителей. А рост цен, рассчитанный по корзине потребительских товаров, взвешенных с использованием структуры расходов россиян для расчёта потребительских цен, ускорился в апреле до 11,9%.

По мнению Колташова, рост цен на отдельные виды товаров народного потребления связан с ситуацией на мировых рынках и зависимостью российской экономики. Он подчёркивает, что инфляция в РФ носит «импортный характер».

Это вина капиталистической системы, только в основном американской. По итогам 2020 года мы имеем инфляцию активов на Западе, в том числе инфляцию, которая выражается в повышении мировых цен на продовольствие, нефть, металлы. И этот процесс будет продолжаться, — подчёркивает экономист.

Колташов объясняет, что, согласно догмам либеральной экономической философии, «нормой для России и других стран полупериферийного капитализма является гасить эту западную инфляцию у себя». В то время как в США «осуществляют безудержную денежную эмиссию», в РФ поддерживается отказ от инвестирования в реальный сектор, а зарплаты и пенсии держатся на низком уровне. Поэтому, считает эксперт, следует развернуть эти процессы в обратную сторону, чтобы инфляция не затопила экономический рост.

Если будет крепкий рубль, то будет и ниже инфляция. Но сильный рубль нуждается в определённой поддержке. Это более активная протекционистская политика: конкурентов нужно заставлять платить, быть не в плюсе не потому, что у нас низкая цена рабочей силы и рубль дешёвый, а потому, что у нас есть специальные механизмы поддержки национального производства, которые в конечном итоге сделают наши компании на мировом рынке сильнее, — полагает Колташов.

По мнению Клейнера, причиной инфляции на фоне попыток остановить её по отдельным видам товаров является то, что «правительство действует достаточно грубыми методами и там, где нужны микроскопы, использует молотки».

Общество и власть должны воспитывать бизнес, потому что в нынешней системе сдержек и противовесов поле действий бизнеса чрезмерно широко. И когда государство говорит, что надо сдерживать цены, это надо делать не просто административным путём, а пытаясь привить предпринимателям то, что мы называем социальной ответственностью. Но цены воспитывать невозможно, в отличие от предпринимателей, — резюмировал учёный.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов признал, что рост инфляции, достигший уже 5,9%, свидетельствует о «перегреве». Он считает, что если повышать объём расходов бюджета, то возрастёт угроза обесценивания денег, социальных выплат и зарплат. То есть, по его мнению, госрасходы «окажутся бесполезными и не повысят уровень жизни граждан».

По мнению главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, разгон инфляции помешает экономическому росту в РФ, эффект от административного регулирования цен на продовольствие весьма ограничен и влияние на инфляцию составляет менее одного процентного пункта.