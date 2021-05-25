Засуха в Тайване вызовет больший рост цен на электронику

https://static.news.ru/photo/0318fe9c-bd76-11eb-9e9f-96000091f725_660.jpg Фото: Li Jiale/XinHua/Global Look press

Засуха в Тайване может усилить сбои в поставках микросхем. В таком случае цены на электронику и автомобили поднимутся ещё сильнее. Об этом сообщает Bloomberg.

Страна является крупнейшим экспортёром полупроводниковых чипов. Проблемы с климатом привели к нехватке электроэнергии и водных ресурсов, в связи с чем деятельность тайваньских производителей микросхем находится под угрозой.

Как уточняется, проблемы также наблюдаются в других отраслях промышленности и сельского хозяйства. Кроме того, засуха серьёзно сказывается на жителях государства, поскольку периодически электричество отключается на всём острове.

Ранее глава компании International Business Machines (IBM) Джим Уайтхерст заявил, что в ближайшие два года цены на электронику и автомобили будут расти. Инфляция будет спровоцирована нехваткой полупроводниковых чипов и снижением темпов производства из-за пандемии коронавируса. По словам Уайтхерста, вернуться к прежним темпам данные отрасли смогут лишь в 2023 году.