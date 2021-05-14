Электроника и автомобили подорожают в ближайшие годы

https://static.news.ru/photo/70a15f0c-b4a9-11eb-868c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава компании International Business Machines (IBM) Джим Уайтхерст заявил, что в ближайшие два года цены на электронику и автомобили будут расти. Об этом сообщает BBC.

Как уточняется, инфляция будет спровоцирована нехваткой полупроводниковых чипов и снижением темпов производства из-за пандемии коронавируса. По словам Уайтхерста, вернуться к прежним темпам данные отрасли смогут лишь в 2023 году, после чего рост цен на продукцию остановится.

Специалист призвал компании искать способы повторного использования и продления срока службы чипов, а также вкладывать средства в разработки, которые позволят пользователям получать как можно больше ресурсов не с устройств, а онлайн.

Пройдёт не менее двух лет, прежде чем мы получим достаточно дополнительных мощностей в сети, — сказал Уайтхерст.

Накануне гендиректор Apple Тим Кук и финансовый директор компании Лук Маэстри предупредили, что продажи «яблочных» устройств в третьем квартале текущего финансового года будут ограничены из-за дефицита полупроводников. По их словам, проблема больше всего повлияет на iPad и Mac.

До этого финансовый директор Sony Хироки Тотоки сообщил, что корпорация не надеется на решение проблем с поставками консолей PlayStation 5 в текущем финансовом году, который заканчивается 31 марта 2022 года. Дефицит консолей также возник из-за недостатка полупроводников.