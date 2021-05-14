Электроника и автомобили подорожают в ближайшие годы

Глава компании International Business Machines (IBM) Джим Уайтхерст заявил, что в ближайшие два года цены на электронику и автомобили будут расти. Об этом сообщает BBC.
Как уточняется, инфляция будет спровоцирована нехваткой полупроводниковых чипов и снижением темпов производства из-за пандемии коронавируса. По словам Уайтхерста,
Специалист призвал компании искать способы повторного использования и продления срока службы чипов, а также вкладывать средства в разработки, которые позволят пользователям получать как можно больше ресурсов не с устройств, а онлайн.
Пройдёт не менее двух лет, прежде чем мы получим достаточно дополнительных мощностей в сети, — сказал Уайтхерст.
Накануне гендиректор Apple Тим Кук и финансовый директор компании Лук Маэстри предупредили, что продажи «яблочных» устройств в третьем квартале текущего финансового года будут ограничены из-за дефицита полупроводников. По их словам, проблема больше всего повлияет на iPad и Mac.
До этого финансовый директор Sony Хироки Тотоки сообщил, что корпорация не надеется на решение проблем с поставками консолей PlayStation 5 в текущем финансовом году, который заканчивается 31 марта 2022 года. Дефицит консолей также возник из-за недостатка полупроводников.