Запрет на иностранные корма может погубить многих животных

Владельцы животных в России возмущены тем, что чиновники запретили ввоз импортных кормов. При этом соответствующей замены предоставлено не было и от этого страдают многие собаки и кошки. Об этом пишут «Новые Известия».

Подбор корма — это очень сложный процесс, а если необходим лечебный, то процесс выбора ещё усложняется. Адекватную замену чаще всего найти невозможно, поэтому спустя месяц после запрета у многих владельцев животных запасы кормов подошли к концу.

Информирую, что наши живодёры, изображающие из себя чиновников в РФ, запретили ввоз в РФ лечебных кормов для животных, — сообщил сетевой аналитик Дмитрий Милин в своём блоге.

Так, по сообщению Милина, для его кота необходим специальный корм, чтобы не нарастали камни в почках. И обстоятельство того, что сейчас его вообще нигде в стране нет, обрекает домашнего питомца на верную гибель.

По официальной версии Россельхознадзор выявил незарегистрированные в России ГМО-компоненты. Однако на самом деле чиновники просто хотят запретить всё иностранное, упёршись в своем мнении и ничего не понимая в целом, негодует аналитик. Таким образом, они обрекают многих животных на смерть.

В свою очередь читатели Милина действительно столкнулись с последствиями запрета кормов. Причём что делать дальше — неясно, и так считают многие.

Ранее стало известно, сколько россияне потратили на питомцев в пандемию. По словам специалиста, в пандемию люди экономили на многом, но не на домашних питомцах, и спрос на животных в России вырос в 1,5 раза.