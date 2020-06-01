Запрет на импорт топлива начал действовать в РФ

https://static.news.ru/photo/202388d4-a488-11ea-9483-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Временный запрет на импорт в Россию бензина, дизельного топлива, керосина, судового топлива и газойля вступил в силу 2 июня. Ограничения будут действовать до 1 октября.

Изменить сроки до 15 июня могут профильные министерства. Соответствующее решение подписал 25 мая премьер-министр Михаил Мишустин.

Под ограничения не попадает топливо, которое перемещается по России в рамках транзитных перевозок, содержится в технологических ёмкостях или ввезено до вступления документа в силу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что спрос на нефть в мае вырос к апрелю на 20%, сообщил министр энергетики России Александр Новак. По его словам, на автобензин с начала года цены не изменились, на дизель рост составил с начала года всего 1,5%. Несмотря на тяжёлую ситуацию, отрасль продолжает работать, отметил министр.