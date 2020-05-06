Зампредседателя правления «Газпрома» стал его акционером

https://static.news.ru/photo/c9a96ba4-51b8-11e9-b4da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Заместитель председателя правления российской компании «Газпром» Фамил Садыгов стал владельцем обыкновенных акций корпорации.

Сообщение об этом появилось в материалах холдинга. Согласно ему, в уставном капитале Садыгов получил долю в 0,000232%, передаёт ТАСС.

Дата, с которой изменилась доля соответствующего лица в уставном капитале ПАО «Газпром»: 06 апреля 2020 г., — говорится в сообщении.

Ранее NEWS.ru писал о том, что топ-менеджер компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко сообщил, что его уведомили о сокращении должности исполнительного директора. Это значит, что через два месяца он будет уволен. Причину отставки он видит в смене приоритетов корпорации и слишком эффективном «противодействии Кремлю».