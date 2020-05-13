«Нафтогаз» уволил подписавшего контракт с «Газпромом» топ-менеджера

https://static.news.ru/photo/19fb20dc-94fe-11ea-8d25-fa163e074e61_660.jpg Юрий Витренко Фото: Юрій Вітренко - Yuriy Vitrenko/facebook.com

Топ-менеджер компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко сообщил, что его уведомили о сокращении должности исполнительного директора. Это значит, что через два месяца он будет уволен. Причину отставки он видит в смене приоритетов корпорации и слишком эффективном «противодействии Кремлю».

Сейчас не является приоритетом борьба против российской агрессии, в частности эффективная защита интересов Украины в отношениях с «Газпромом». Также не является приоритетом борьба с коррупцией, в частности с её причинами в газовом секторе, — написал он в Facebook.

В декабре 2019 года Юрий Витренко подписал с «Газпромом» контракт о транзите российского газа на пять лет. Соглашение было заключено по европейским правилам, по принципу «бери или плати», и соответственно, с минимально гарантированным доходом $7,2 млрд. По мнению управленца, такие выгодные Киеву условия не понравились «ни России, ни её „бизнес-партнёрам“ в Украине».

«Последней каплей», видимо, стал подготовленный нами детальный анализ возможностей по моему направлению заработать для Украины более 17 миллиардов долларов, при этом очевидно вопреки интересам «Газпрома» и Кремля, а также некоторых заинтересованных сторон в Украине, которым не нужны соответствующие изменения, — добавил Витренко.

Ранее NEWS.ru писал, что Антимонопольный комитет Украины открыл дело против «Нафтогаза». По его мнению, компания с 1 ноября 2018 года могла злоупотреблять монопольным положением на рынке и завышать цены на газ для населения Украины. Подобный уровень цен невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции.