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Турция больше не намерена закрывать границу, защищая Европу от беженцев. В европейские государства скоро нахлынут миллионы мигрантов. С таким заявлением выступил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

С момента открытия границы Турции на Запад ринулись сотни тысяч человек. В скором времени этот показатель достигнет миллионов, — заявил глава Турции. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу рассказал, что число...