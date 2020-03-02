Компания «Нафтогаз» с 1 ноября 2018 года могла злоупотреблять монопольным положением на рынке и завышать цены на газ для населения Украины. Подобный уровень цен невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции.
Украинский антимонопольный комитет открыл дело о нарушении закона «О защите экономической конкуренции»,
Ранее представители «Нафтогаза» заявили, что для жителей Незалежной цены на голубое топливо будут снижены на 15%. Стоимость газа составит 3,95 тысячи гривен за тысячу кубометров, не учитывая НДС и прочих наценок, писал NEWS.ru.
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