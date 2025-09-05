В Сбере назвали самым быстрорастущий регион России

Дальний Восток демонстрирует наиболее высокие темпы экономического роста среди всех макрорегионов России, заявил в интервью «Коммерсанту» первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин. По его словам, ключевым фактором развития субъекта является рыбопромышленный комплекс.

Дальний Восток продолжает удерживать ключевую роль в российском рыболовстве, этот регион обеспечивает 70% российской рыбодобычи. «Сбер» пристально следит за тенденциями развития сектора, учитывает значительный объем кредитных обязательств рыбодобывающих компаний, — сказал Ведяхин.

Он также указал на ожидаемое снижение ключевой ставки, которое окажет существенное влияние на развитие Дальнего Востока. Первый зампред Сбера подчеркнул, что регион остро нуждается в инфраструктурном развитии, и более доступное кредитование будет способствовать реализации этих проектов.

Ранее президент России Владимир Путин выступил за создание условий для широкого внедрения беспилотных технологий в регионах Дальнего Востока. Глава государства отметил, что на Сахалине уже действует экспериментальный правовой режим, позволяющий ускоренно тестировать и внедрять беспилотные системы. По мнению Путина, применение БПЛА в Дальневосточном федеральном округе диктуется объективными потребностями региона.