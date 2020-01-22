В России разрабатывается новый вариант законопроекта о деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц. Теперь взыскивать денежные средства за коммунальные услуги ЖКХ смогут профессиональные коллекторы. Согласно инициативе, заёмщики получат возможность вернуть просроченные долги ещё до суда. Необходимость таких изменений назрела уже давно, говорят эксперты.

Предполагается, что новый вариант проекта уже с 1 января 2021 года заменит действующий ныне федеральный закон (ФЗ) о взыскании долгов физлиц.

Законодательная новелла предполагает создание двух госреестров. В первый будут вноситься сведения о профессиональных коллекторских организациях, во второй — о других юридических лицах, за исключением товариществ собственников жилья (ТСЖ) и товариществ собственников недвижимости (ТСН), которые занимаются возвратом долгов. Все организации, возвращающие просроченную задолженность, отмечает «Коммерсант», должны обеспечить ведение и хранение не менее двух лет аудиозаписей разговоров с должниками, а также записей всех видов сообщений.

Предполагается, что взыскатель сможет обратиться в суд только в том случае, если должник не расплатился в течение 30 дней после получения предложения о возврате денег. Как уточняют «Известия», особенности взаимодействия с физлицом в случае взыскания долгов за ЖКУ могут устанавливаться кабмином.

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Взаимодействие с гражданином по возврату долгов станет осуществлять профессиональная коллекторская организация, действующая в интересах кредитора. С должниками по кредитам смогут работать только те кредиторы или коллекторы, которых внесут в госреестр. Возврат долгов за ЖКУ смогут осуществлять управляющие компании, ТСЖ или жилищные кооперативы.

Общение с должниками планируют вести с помощью «робота-коллектора», личных встреч, текстовых и голосовых сообщений. Не включённые в реестр организации получат возможность контактировать с ними только с помощью почтовых отправлений.

Юрлица, которые будут находиться в госреестре, должны иметь свой сайт, электронную почту и договор обязательного страхования. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) получит право вводить ограничения на отдельные способы взаимодействия с должниками и исключать организации из госреестра за неоднократные нарушения, сообщили в пресс-службе Минюста.

Профессиональных коллекторов обяжут страховать свою ответственность за причинение убытков должнику со страховой суммой не менее 10 млн рублей в год.

Напомним, что ещё в середине прошлого года поправками в Жилищный кодекс и 230-ФЗ был введён «упреждающий» запрет на продажу коллекторам долгов граждан. В изначальном варианте законопроекта Минюста предполагалось, что работать с задолженностями по ЖКХ смогут только управляющие организации, ТСЖ либо жилищные или иные специализированные кооперативы, ресурсоснабжающие организации и региональные операторы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. И только после проведения с должниками досудебных переговоров.

Худшим во всей драматической истории отношений коллекторов и граждан было, когда агентства скупали долги населения. Но сегодня даже суды не могут выселять граждан из квартир за их долги. Это противозаконно. Конечно, профессионализацию коллекторской работы необходимо поддерживать. Татьяна Вепрецкая исполнительный директор НП «Национальный жилищный конгресс» исполнительный директор НП «Национальный жилищный конгресс»

В новом законопроекте к юридическим лицам, намеревающимся собирать долги с граждан, предъявляются строгие требования, рассказывает Вепрецкая. Они должны «иметь очень дорогой автоинформатор (робот-обзвонщик), страховку деятельности и так далее». Но самое важное, по её словам, что положения предписывают новую этику в действиях коллекторских организаций. Не должно быть звонков в ночное время, в выходные дни, вопросы обязаны формулироваться корректно, устанавливается запрет на всякие виды угроз, сообщила эксперт.

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По мнению председателя ассоциации «Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» Михаила Василеги, введение деятельности коллекторов в законное русло — важный этап. Рынок взыскания долгов по услугам ЖКХ должен быть строго систематизирован, подчёркивает он. Эксперт считает, что формализация и упорядочивание тактик работников этой сферы связана с усовершенствованием института частных приставов. Хотя коллекторы будут по-прежнему работать только по неотсуженным долговым обязательствам. И то совсем необязательно, что долги за ЖКУ передадут коллекторским агентствам, отмечает он.

Как рассказала NEWS.ru исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева, абсолютное большинство россиян вполне исправно оплачивают счета по жилищно-коммунальным услугам.

По информации, которую приводил зампредседателя правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко в конце прошлого года, за весь 2019 год долгов за ЖКУ набралось на сумму 1 трлн 400 млрд рублей. 20-30% из этой суммы — долги физлиц. Светлана Разворотнева исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль»

По её словам, наиболее злостными неплательщиками в РФ считаются «потенциальные бомжи и приближённые к органам власти богатые люди, поскольку таким владельцам инвестжилья на всё наплевать».

При этом, подчёркивают эксперты, некоторое время назад около 50% судебных решений по должникам вообще не исполнялись. Именно по этой причине властям будет проще обращаться в досудебном порядке к профессиональным коллекторам, чью деятельность и решился регулировать Минюст.