За неделю гречка в России подорожала на 2,2%

В России стоимость гречки в период с 24 по 30 марта выросла на 2,2%.
Об этом
С 24 по 30 марта 2020 г. выросли цены: на <…> крупу гречневую - на 2,2%, — говорится в материалах ведомства.
В Росстате подчеркнули, что, по сравнению с данными на начало 2020 года, цены на гречку выросли на 9,4%.
Ранее NEWS.ru писал о том, что генеральная прокуратура РФ и Федеральная антимонопольная служба усилили меры по недопущению роста цен на продукты, лекарства и медицинские маски во время пандемии коронавируса.
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