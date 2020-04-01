За неделю гречка в России подорожала на 2,2%

https://static.news.ru/photo/21292b7c-7421-11ea-a6ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

В России стоимость гречки в период с 24 по 30 марта выросла на 2,2%.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию Росстата. По его данным, за предыдущую неделю рост стоимости на этот продукт составил 2,8%.

С 24 по 30 марта 2020 г. выросли цены: на <…> крупу гречневую - на 2,2%, — говорится в материалах ведомства.

В Росстате подчеркнули, что, по сравнению с данными на начало 2020 года, цены на гречку выросли на 9,4%.

Ранее NEWS.ru писал о том, что генеральная прокуратура РФ и Федеральная антимонопольная служба усилили меры по недопущению роста цен на продукты, лекарства и медицинские маски во время пандемии коронавируса.