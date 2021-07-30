За долги по налогам начнут арестовывать недвижимость и автомобили

Федеральная налоговая служба (ФНС) России получит право на арест трёх типов имущества. Об этом сообщает «Коммерсант».

Это произойдёт в случае принятия поправок к Налоговому кодексу о предварительных обеспечительных мерах. За налоговые долги можно будет ограничивать собственника в возможности отчуждать и закладывать недвижимость.

Кроме того, ФНС будет вправе арестовать автотранспорт, ценные бумаги и «предметы дизайна служебных помещений» (мебель, предметы искусства). Также могут забрать прочие активы — но не готовую продукцию, сырьё и материалы.

Ожидается, что вводимые нормы смягчат существующий порядок, когда ФНС арестовывает счета компании, что приводит к остановке и даже уничтожению бизнеса. Запрет на продажу активов позволит остановить их вывод.

Поправки не коснутся залогов, в которые было отдано имущество до начала проверки. Арестованные активы можно заменять с согласия ФНС, а ограничений других прав, кроме права собственности и залога, не предполагается.

Ранее сообщалось, что ФНС и Минфин могут получить право оперативно блокировать имущество бизнеса до завершения проверки, в ходе которой выявлены нарушения.

Инициатива призвана пресечь попытки компаний, которые уличены в уклонении от налогов, распродать имущество, вывести активы, запустить процедуру банкротства и таким образом избежать ответственности по обязательствам перед государством.