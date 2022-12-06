Юрист предрек российской ювелирке нежизнеспособность из-за отмены упрощенки Юрист Хаминский: отмена упрощенки для ювелиров может сделать отрасль нежизнеспособной

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Отмена «упрощенки» для ювелирной отрасли может сделать данный сектор нежизнеспособным, рассказал NEWS.ru юрист Александр Хаминский. Эксперт подчеркнул, что новшество увеличит расходы производств на бухгалтерский и управленческий персонал, а также повысит налоговые обязательства для предприятий малого и среднего бизнеса, составляющих свыше 90% подобных организаций.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, поставлены три задачи: исключить дробление бизнеса в целях получения недобросовестной налоговой выгоды, не допустить производства ювелирных изделий из слитков граждан без 20% НДС, обеспечить поступление в бюджет дополнительно 20–30 млрд рублей в год. Однако решения этих задач можно достичь менее радикальными способами. Если усилить контроль за применяемыми схемами в масштабах страны, то без особых усилий удастся собрать дополнительно не 20–30 млрд рублей, а 2–3 трлн. И судя по отчетам Федеральной налоговой службы, все именно так и происходит, — отметил собеседник.

Говоря о слитковом золоте, Хаминский добавил, что «не стоит забывать, что все предприятия, работающие с драгметаллами и камнями, состоят на специальном учете в органах пробирного надзора», поэтому именно эти ведомства должны сопоставлять весовые показатели входящего сырья и полученной из него готовой продукции.

И в этом случае было бы достаточно ограничиться нормой, в соответствие с которой золото в слитках, приобретаемое у граждан, сразу же облагается НДС путем прямого перечисления в бюджет по аналогии с тем, как это происходит при таможенном оформлении. При этом предприятия, находящиеся на УСН, согласно все тому же НК РФ суммы уплаченного НДС отнесут на себестоимость, а находящиеся на ОСН учтут эти суммы в качестве налогового вычета. Как говорится, и волки сыты, и овцы целы, — подытожил юрист.

С 1 января 2023 года, согласно поправкам от 09 марта 2022 года № 47 в Налоговом кодексе РФ, предприятия ювелирной отрасли лишаются возможности использовать упрощённую патентную и патентную системы налогообложения.

Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением сохранить специальный налоговый режим для субъектов МСП в ювелирной отрасли. По его мнению, спецрежим позволит сохранить тысячи рабочих мест и удержать цены на прежнем уровне.