Юрист объяснила изменения в правилах использования маткапитала

https://static.news.ru/photo/46e73f38-9ac8-11eb-9425-96000091f725_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Родители в РФ получили право в течение шести месяцев со дня возврата средств на счёт в ПФР решить, на что потратить материнский капитал, написав соответствующее заявление. При этом в случае если за этот срок они так и не определились, его можно продлить ещё раз, также составив документ для Пенсионного фонда, рассказала журналистам юрист Людмила Александрова, комментируя недавние изменения в правилах использования пособия.

Она напомнила, что с 15 апреля 2020-го сертификат оформляется без заявления в электронном виде после получения ПФР информации о рождении или усыновлении ребёнка. Его пришлют в личный кабинет родителей на портале госуслуг, передаёт телеканал «360».

Александрова добавила, что если появилось желание перевести деньги на накопительную часть пенсии, то человек должен обращаться с соответствующим заявлением в ПФР или МФЦ. При этом мать ребёнка получила право отзывать средства из негосударственных ПФ, если она планирует потратить маткапитал на иные цели.

Ранее NEWS.ru сообщал, что некоторые правила использования материнского капитала в России изменились с 11 апреля. В частности, у родителей теперь будет полгода на решение об использовании средств. Перед этим кабмин одобрил проект о полномочиях Минтруда по утверждению правил направления неиспользованных средств материнского капитала на формирование накопительной пенсии.