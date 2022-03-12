Японские Mitsui и Mitsubishi отказались выходить из проекта «Сахалин-2»

Японские корпорации Mitsui и Mitsubishi заявили о продолжении своего участия в российском проекте «Сахалин-2», акционерами которого они являются. Об этом сообщает журнал Nikkei.

Выход японских компаний из указанного проекта оказался бы выгоден России и Японии, пишет издание, ссылаясь на оказавшиеся в его распоряжении документы.

Позиция Японии в отношении своих интересов на Сахалине сильно отличается от [подхода] Европы и США, — говорится в публикации.

Проект «Сахалин-2», вероятнее всего, покинет англо-голландский концерн Royal Dutch Shell, который объявил о выходе из всех совместных с Россией проектов из-за событий на Украине. Компании в проекте принадлежит 27,5% акций.

«Сахалин-2» является нефтегазовым проектом, который реализуется на Сахалине в условиях раздела продукции. Контрольный пакет акций проект принадлежит «Газпрому», у Mitsui имеется 12,5% акций, у Mitsubishi — 10%. Большая часть производимого в рамках проекта СПГ направляется в Японию.

Ранее Токио заявил о вводе запрета на экспорт в Россию нефтеперерабатывающего оборудования. В японском МИД отметили, что ограничительная мера включена в новый пакет санкций на фоне ситуации на Украине.