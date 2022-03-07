Япония запретила экспорт в РФ оборудования для нефтепереработки

Токио заявил о вводе запрета на экспорт в Россию нефтеперерабатывающего оборудования. В японском МИД отметили, что ограничительная мера включена в новый пакет санкций на фоне ситуации на Украине, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает , что новый пакет ограничительных мер против России включает в себя и персональные санкции в отношении 20 россиян. Вместе с Россией под ограничения Токио попала Белоруссия, к гражданам которой также применены персональные санкции.

Вместе с тем Япония запретила экспортировать в Россию те товары, использование которых «может привести к укреплению военного потенциала».

Ранее стало известно, что Токио вводит ограничения для ещё двух российских организаций и десяти организаций из Белоруссии. Также Япония запретила экспорт в отношении Минобороны Белоруссии, включая вооружённые силы, органы правопорядка, разведывательные организации.