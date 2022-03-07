18+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Япония запретила экспорт в РФ оборудования для нефтепереработки

05:54, 08 марта 2022
Япония запретила экспорт в РФ оборудования для нефтепереработки Фото: Stanislav Kogiku/Keystone Press Agency/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Токио заявил о вводе запрета на экспорт в Россию нефтеперерабатывающего оборудования. В японском МИД отметили, что ограничительная мера включена в новый пакет санкций на фоне ситуации на Украине, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что новый пакет ограничительных мер против России включает в себя и персональные санкции в отношении 20 россиян. Вместе с Россией под ограничения Токио попала Белоруссия, к гражданам которой также применены персональные санкции.

Вместе с тем Япония запретила экспортировать в Россию те товары, использование которых «может привести к укреплению военного потенциала».

Ранее стало известно, что Токио вводит ограничения для ещё двух российских организаций и десяти организаций из Белоруссии. Также Япония запретила экспорт в отношении Минобороны Белоруссии, включая вооружённые силы, органы правопорядка, разведывательные организации.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео