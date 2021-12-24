«Я не вмешиваюсь»: Путин о работе Центробанка

Президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции рассказал, что не вмешивается в работу Центрального банка страны. По словам главы государства, регулятор проводит независимую политику.

Центральный банк проводит независимую политику, вам может показаться это странным, но я не вмешиваюсь в работу Центрального банка, но оцениваю её положительно, — заявил он.

Он отметил, что России надо возвращаться к цeлевому показателю по инфляции в 4%, в то время как сейчас она в два раза выше. Глава государства также подчеркнул, что мягкая денeжно-кредитная политика отражается на макроэкономике и в конечном итоге сводит на нет благие цели, ради которых это делается, в том числе для поддeржки экономики и граждан страны.

Я знаю, как они ругаются на Центральный банк, и знаю их аргументы… Я знаю неудовлетворённость реального сектора от повышения ставок. Но если этого не делать, то у нас может быть как в Турции, в этом же проблема, — заключил президент.

Ранее Банк России повысил ставку до 8,5% годовых. Допускается дальнейшее повышение ключевой ставки на ближайших заседаниях ЦБ. На данный момент инфляция складывается выше октябрьского прогноза Банка России: темпы роста потребительских цен в октябре — ноябре достигли максимума за последние шесть лет, а годовая инфляция увеличилась до 8,4% после 7,4% в сентябре. В декабре также повысились инфляционные ожидания населения, обновив максимум за пять лет.