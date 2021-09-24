«Выстрелили себе в ногу»: британцы обвинили ЕС в газовом кризисе

Жителей Великобритании возмутили обвинения в адрес России о том, что она якобы срывает поставки газа, и это привело к резкому росту цен. Читатели издания Daily Express считают, что в сложившейся ситуации вина полностью лежит на руководстве Евросоюза.

Они назвали заявления о сокращении российских поставок дезинформацией, ведь Россия всё делает в соответствии с контрактом. По их мнению, европейские политики «сами себе выстрелили в ногу».

Ничего Россия не сокращает поставки в ЕС, это все дезинформация, которую разбрасывают наши лживые СМИ. В Германии недавно подтвердили, что поставки газа из РФ идут в полном соответствии с контрактом? — возмутился один из читателей.

В Британии, кроме того, не согласились с мнением СМИ Германии, что кризис произошёл из-за Brexit. Читатели недоумевают, что Россия и ЕС «ругаются из-за «Северного потока - 2», а виноват Brexit». Разумеется, как и прочие неудачи ЕС, констатировали они.

Ранее сообщалось, что поставки газа по трубопроводам из России в Европу в 2021 году находятся на исторических максимумах. За год «Газпром» увеличил добычу голубого топлива на 18,4% — до 298,2 млрд кубометров. Обвинения в том, что концерн недопоставляет газ в Европу, абсурдны. Об этом заявил начальник управления структурирования контрактов и ценообразования «Газпром экспорта» Сергей Комлев.