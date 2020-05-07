Выручка пивных магазинов выросла впервые с введения карантинных мер

Компания, обрабатывающая данные с терминалов в торговых точках, сообщила статистику выручки предприятий в период ограничительных мер. По данным организации, выручка пивных магазинов выросла на 3% по сравнению с показателями начала марта.
Средний чек в этих торговых точках вырос на 17%, до 430 рублей,
При этом примерно 15% пивных магазинов были вынуждены закрыться из-за режима самоизоляции.
В целом выручка среднего и малого бизнеса на пятой неделе карантинных мер составила половину от докризисной.
Ранее NEWS.ru писал, что накануне и в майские праздники россияне в три раза чаще заказывали на дом еду и почти в пять раз чаще оплачивали медицинские услуги по сравнению с последней неделей февраля.
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