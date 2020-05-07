Выручка пивных магазинов выросла впервые с введения карантинных мер

https://static.news.ru/photo/68fee016-9075-11ea-a8da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания, обрабатывающая данные с терминалов в торговых точках, сообщила статистику выручки предприятий в период ограничительных мер. По данным организации, выручка пивных магазинов выросла на 3% по сравнению с показателями начала марта.

Средний чек в этих торговых точках вырос на 17%, до 430 рублей, передаёт ТАСС. Это на 37% больше аналогичного показателя мая 2019 года.

При этом примерно 15% пивных магазинов были вынуждены закрыться из-за режима самоизоляции.

В целом выручка среднего и малого бизнеса на пятой неделе карантинных мер составила половину от докризисной.

Ранее NEWS.ru писал, что накануне и в майские праздники россияне в три раза чаще заказывали на дом еду и почти в пять раз чаще оплачивали медицинские услуги по сравнению с последней неделей февраля.