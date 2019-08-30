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Коммерсанты выступили против увеличения нормативов утилизации на все виды товаров и упаковок до 100%, которые предлагает ввести Минприроды. Письмо с возражениями на эту инициативу на имя вице-премьера Алексея Гордеева направили представители «Русбренда», Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод, Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники, «Руспродсоюза», «Союзмолока» и другие.

Как пишут главы ассоциаций, достижение 100% нормативов утилизации одномоментно невозможно, приведёт к росту нагрузки на добросовестных участников рынка и снижению конкурентоспособности отечественных товаров. Также инициатива остановит развитие сферы цивилизованного сбора...