Среднесуточная добыча нефти в РФ в августе увеличилась в годовом выражении на 0,7%, до 11,294 миллиона баррелей в день. В месячном выражении среднесуточная добыча нефти в РФ в августе увеличилась на 1,2%.
Такие данные приводит агентство Bloomberg со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса.
Как писал ранее News.ru, экономика России недосчитается 30,5 трлн рублей за пять лет в случае, если останется без сверхдоходов от нефти. Такой сценарий представило Минэкономразвития РФ. По данным ведомства, при консервативном варианте реальные доходы россиян вырастут всего на 8% вместо 11% в базовом сценарии.