https://static.news.ru/photo/ebb767b2-e9e0-11e9-bcb0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

ВТБ с 8 октября прекратил открывать вклады в европейской валюте для физических лиц. В банке пояснили, что решение принято с учётом текущих рыночных трендов.

С сегодняшнего дня клиентам доступны только накопительные и текущие счета в евро. По ранее открытым вкладам в этой валюте ВТБ продолжит исполнять свои обязательства в соответствии с условиями договоров, сообщает РИА Новости .

В банке добавили, что нововведение не затронет вклады в других валютах.

Ранее стало известно, что некоторые российские кредитные организации уже отказались от депозитов в европейской валюте.

Как писал News.ru, Центробанк изучает возможность введения банками отрицательных ставок по валютным вкладам. Это обусловлено тем, что они лишаются дохода из-за размещения средств за рубежом по причине понижения ставок мировыми банками.