ВТБ объявил о поднятии ставок по ипотеке

Попавший под санкции банк ВТБ объявил, что с понедельника поднимает ставки по ипотеке на четыре процентных пункта, передаёт пресс-служба кредитной организации. Из-за ситуации на Украине Запад ввёл блокирующие санкции в отношении банка, заморозив его активы в США и Великобритании.

Мы считаем необходимым сохранить доступ населения к кредитным ресурсам банка, но в условиях объявленных в отношении ВТБ санкций вынуждены пересмотреть параметры ипотечного кредитования, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что карты MasterCard, которые были выпущены банками ВТБ, «Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк и Новикомбанк, с 26 февраля прекращают функционировать за границей. Однако ими можно будет пользоваться внутри России.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский обратился к VISA и MasterCard с призывом прекратить работу на территории России в связи с боевыми действиями государства на Украине. До этого Зеленский сообщил, что Запад согласовал отключение РФ от международной системы SWIFT.