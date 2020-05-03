Возможный трубоукладчик «Севпотока — 2» пришвартовался в Калининграде

https://static.news.ru/photo/e547ac2c-8d1c-11ea-8bb7-fa163e074e61_660.jpg Фото: marinetraffic.com

Трубоукладчик «Академик Черский», который глава Минэнерго РФ Александр Новак назвал ранее вероятным достройщиком «Северного потока — 2», пришвартовался в порту Калининграда.

С 2016 года судно находится в эксплуатации ООО «Газпром флот». В конце декабря 2019 года швейцарская компания Allseas в связи с санкциями США остановила работы по прокладке «Северного потока — 2» и увела свои трубоукладчики.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. На данное время газопровод построен примерно на 93%.

Ранее, 1 мая, трубоукладчик «Академик Черский» приближался к исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании. Судно шло к острову Борнхольм. Сейчас оно находится в районе остановки строительства трубопровода, писал NEWS.ru.